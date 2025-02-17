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«Реал» может вернуть воспитанника, выросшего в цене в два раза за полгода

«Реал» может вернуть воспитанника, выросшего в цене в два раза за полгода
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Мадридский «Реал» намерен вернуть воспитанника команды, полузащитника «Комо» Николаса Паса. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, руководство «сливочных» хочет выкупить контракт 20-летнего аргентинца, который летом перешёл из «Реала» в итальянскую команду за € 6 млн. Отмечается, что у «Королевского клуба» есть приоритетный выкуп футболиста «Комо» за € 9 млн. Сам футболист не против вернуться в мадридский клуб, однако не принял окончательного решения.

Кроме того, обсуждение потенциального трансфера будет отложено до лета 2025 года.

В текущем сезоне Пас сыграл за «Комо» 23 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 20 млн. Отметим, летом 2024-го ориентировочная стоимость аргентинца составляла € 10 млн.

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