Постекоглу установил уникальное достижение среди тренеров «Тоттенхэма» в матчах с «МЮ»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу установил уникальное достижение среди наставников «шпор» после победы в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0) в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

По информации источника, Постекоглу — первый тренер «Тоттенхэма», дважды обыгравший «Манчестер Юнайтед» в одном сезоне АПЛ. Ранее в матче 6-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» в гостях разгромил «красных дьяволов» (3:0).

Кроме того, австралийский специалист стал первым тренером «шпор», которому удалось одержать три победы над «красными дьяволами» за один сезон в эпоху АПЛ. Так, помимо двух побед в рамках чемпионата Англии подопечные Постекоглу победили «Манчестер Юнайтед» в игре 1/4 финала Кубка лиги со счётом 4:3.

Отметим, Постекоглу всего лишь четвёртый тренер после Руда Гуллита, Нуну Эшпириту Санту и Унаи Эмери, которому удалось не проиграть «Манчестер Юнайтед» в каждом из своих первых четырёх матчей АПЛ.