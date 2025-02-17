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Постекоглу установил уникальное достижение среди тренеров «Тоттенхэма» в матчах с «МЮ»

Постекоглу установил уникальное достижение среди тренеров «Тоттенхэма» в матчах с «МЮ»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу установил уникальное достижение среди наставников «шпор» после победы в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0) в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мэддисон – 13'    

По информации источника, Постекоглу — первый тренер «Тоттенхэма», дважды обыгравший «Манчестер Юнайтед» в одном сезоне АПЛ. Ранее в матче 6-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» в гостях разгромил «красных дьяволов» (3:0).

Кроме того, австралийский специалист стал первым тренером «шпор», которому удалось одержать три победы над «красными дьяволами» за один сезон в эпоху АПЛ. Так, помимо двух побед в рамках чемпионата Англии подопечные Постекоглу победили «Манчестер Юнайтед» в игре 1/4 финала Кубка лиги со счётом 4:3.

Отметим, Постекоглу всего лишь четвёртый тренер после Руда Гуллита, Нуну Эшпириту Санту и Унаи Эмери, которому удалось не проиграть «Манчестер Юнайтед» в каждом из своих первых четырёх матчей АПЛ.

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