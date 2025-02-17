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В Испании назвали новый клуб Александра Зинченко, в который он перейдёт летом

В Испании назвали новый клуб Александра Зинченко, в который он перейдёт летом
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27-летний крайний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб, сообщает испанское издание Esto es Atleti.

По информации источника, мадридский «Атлетико» настроен на трансфер украинского фулбека следующим летом. «Матрасники» были близки к переходу Александра этой зимой, однако трансфер сорвался. «Атлетико» убеждён в трансфере украинца следующим летом и готов удовлетворительное финансовое требование «Арсенала» и заплатить € 20 млн.

В сезоне-2024/25 Александр Зинченко провёл 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.

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