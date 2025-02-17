Гвардиола хочет избавиться сразу от трёх звёзд «Манчестер Сити» — El Nacional

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил расстаться сразу с тремя игроками основного состава команды, сообщает EL Nacional.

По информации источника, испанский специалист планирует в клубе масштабную перестройку и считает, что продажи Кевина Де Брёйне, Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана поспособствуют ускорению этого процесса.

Под вопросом стоит даже будущее Фила Фодена: им интересуются мадридский «Реал» и «Бавария». Предложение в размере € 150 млн может вынудить английский клуб попрощаться и с ним.

Напомним, недавно Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити», несмотря на прослеживавшийся клубный кризис. На данный момент подопечные испанского тренера идут на четвёртом месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 16 очков.

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