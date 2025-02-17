Легендарный Роналдиньо назвал лучшего игрока в истории футбола. Это не Месси

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года бразилец Роналдиньо в эфире короткого ролика на YouTube-канале RikReddy выбрал лучшего игрока в истории футбола.
«Волшебник» назвал бразильскую легенду Пеле.
– Лучший футболист в истории футбола?
– Пеле.
– Пеле или Лионель Месси?
– Пеле.
– Пеле или Роналдиньо?
– Пеле.
Пеле — бразильский футболист, признанный одним из величайших игроков в истории футбола. Он родился 23 октября 1940 года в Трес-Корасоэс, Бразилия. Пеле выиграл три чемпионата мира (1958, 1962, 1970), что является рекордом. Он сыграл за сборную Бразилии 92 матча, забив 77 голов. В клубах, включая «Сантос» и «Нью-Йорк Космос», Пеле также добился больших успехов, забив более 1000 голов за свою карьеру.
29 декабря 2022 года Пеле ушёл из жизни.
Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле