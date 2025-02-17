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Легендарный Роналдиньо назвал лучшего игрока в истории футбола. Это не Месси

Легендарный Роналдиньо назвал лучшего игрока в истории футбола. Это не Месси
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Обладатель «Золотого мяча» 2005 года бразилец Роналдиньо в эфире короткого ролика на YouTube-канале RikReddy выбрал лучшего игрока в истории футбола.

«Волшебник» назвал бразильскую легенду Пеле.

– Лучший футболист в истории футбола?

– Пеле.

– Пеле или Лионель Месси?

– Пеле.

– Пеле или Роналдиньо?

– Пеле.

Пеле — бразильский футболист, признанный одним из величайших игроков в истории футбола. Он родился 23 октября 1940 года в Трес-Корасоэс, Бразилия. Пеле выиграл три чемпионата мира (1958, 1962, 1970), что является рекордом. Он сыграл за сборную Бразилии 92 матча, забив 77 голов. В клубах, включая «Сантос» и «Нью-Йорк Космос», Пеле также добился больших успехов, забив более 1000 голов за свою карьеру.

29 декабря 2022 года Пеле ушёл из жизни.

Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле

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