«Ювентус» обыграл «Интер» в Серии А, итоги Матча звёзд НБА. Главное к утру
«Ювентус» победил «Интер» в матче 25-го тура Серии А, команда «мировых звёзд», собранная Шакилом О’Нилом, обыграла коллектив «мировых звёзд» Чарльза Баркли в финальном Матче звёзд НБА, «Тоттенхэм» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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