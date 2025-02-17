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17 февраля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты Матча Звёзд НБА, теннис, фигурное катание, Алеррандро

«Ювентус» обыграл «Интер» в Серии А, итоги Матча звёзд НБА. Главное к утру
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«Ювентус» победил «Интер» в матче 25-го тура Серии А, команда «мировых звёзд», собранная Шакилом О’Нилом, обыграла коллектив «мировых звёзд» Чарльза Баркли в финальном Матче звёзд НБА, «Тоттенхэм» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ювентус» обыграл «Интер» в матче Серии А благодаря голу Консейсау.
  2. Команда Шака победила команду Чака в финальном Матче звёзд НБА.
  3. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура АПЛ.
  4. 18-летний Жоао Фонсека выиграл турнир ATP-250 в Буэнос-Айресе.
  5. Нападающий Алеррандро находится в расположении ЦСКА в Турции — журналист Касагранде.
  6. Даниил Медведев обошёл Новака Джоковича в обновлённом рейтинге ATP.
  7. Чалов помог ПАОКу разгромить «Ламию», забив третий гол в чемпионате Греции.
  8. Испанскую фигуристку дисквалифицировали на шесть лет за употребление клостебола.
  9. Гол и два ассиста Педро помогли сборной Бразилии U20 выиграть чемпионат Южной Америки.
  10. «Реал Сосьедад» разгромно проиграл «Бетису», Захарян вышел на поле на 76-й минуте.
  11. Рейтинг WTA от 17 февраля: Касаткина поднялась на одну строку, Андреева впервые стала 14-й.
  12. Появились новые важные подробности по будущему Мохамеда Салаха.
  13. Трансфер 18-летнего Лоррана из «Фламенго» в ЦСКА сорвался — журналист Касагранде.
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