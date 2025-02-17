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«Ювентус» обыграл «Интер» в Серии А, итоги Матча звёзд НБА. Главное к утру

«Ювентус» победил «Интер» в матче 25-го тура Серии А, команда «мировых звёзд», собранная Шакилом О’Нилом, обыграла коллектив «мировых звёзд» Чарльза Баркли в финальном Матче звёзд НБА, «Тоттенхэм» одолел «Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».