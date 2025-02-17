Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я мечтал тренировать его». Хосеп Гвардиола — об игроке, с которым не удалось поработать

«Я мечтал тренировать его». Хосеп Гвардиола — об игроке, с которым не удалось поработать
Аудио-версия:
Комментарии

Известный испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал игрока «Манчестер Юнайтед», которого всегда мечтал тренировать. Гвардиола выделил легендарного хавбека «красных дьяволов» Пола Скоулза.

«Из всех игроков, которые играли в «Манчестер Юнайтед», я бы выбрал Пола Скоулза – он был просто лучшим полузащитником своего поколения. Я мечтал тренировать его. Скоулз и Гиггз – отличные игроки, они были ориентиром для команды», – сказал Гвардиола в интервью Рио Фердинанду, опубликованному каналом My Greatest 11 в соцсети Х.

Пол Скоулз — легендарный английский футболист, который всю свою карьеру провёл в «Манчестер Юнайтед». Он был известен своими выдающимися техничными способностями, дальними ударами и умением контролировать игру в центре поля. Скоулз выиграл 11 титулов чемпионата Англии, два титула Лиги чемпионов и многие другие трофеи. За сборную Англии он сыграл 66 матчей, забив 14 голов. После завершения игровой карьеры Скоулз стал футбольным аналитиком и тренером.

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа

Материалы по теме
Зидан выразил сожаление, что не сыграл в одной команде лишь с одним футболистом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android