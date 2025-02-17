«Я мечтал тренировать его». Хосеп Гвардиола — об игроке, с которым не удалось поработать

Известный испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал игрока «Манчестер Юнайтед», которого всегда мечтал тренировать. Гвардиола выделил легендарного хавбека «красных дьяволов» Пола Скоулза.

«Из всех игроков, которые играли в «Манчестер Юнайтед», я бы выбрал Пола Скоулза – он был просто лучшим полузащитником своего поколения. Я мечтал тренировать его. Скоулз и Гиггз – отличные игроки, они были ориентиром для команды», – сказал Гвардиола в интервью Рио Фердинанду, опубликованному каналом My Greatest 11 в соцсети Х.

Пол Скоулз — легендарный английский футболист, который всю свою карьеру провёл в «Манчестер Юнайтед». Он был известен своими выдающимися техничными способностями, дальними ударами и умением контролировать игру в центре поля. Скоулз выиграл 11 титулов чемпионата Англии, два титула Лиги чемпионов и многие другие трофеи. За сборную Англии он сыграл 66 матчей, забив 14 голов. После завершения игровой карьеры Скоулз стал футбольным аналитиком и тренером.

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