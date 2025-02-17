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Стало известно, кем «Ливерпуль» может заменить ван Дейка, контракт которого истекает летом

Стало известно, кем «Ливерпуль» может заменить ван Дейка, контракт которого истекает летом
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Английский «Ливерпуль» заинтересован в трансфере уругвайского защитника каталонской «Барселоны» Рональда Араухо. Об этом сообщает издание El Nacional.

Согласно информации источника, английский клуб рассматривает 25-летнего игрока в качестве возможной замены Вирджилу ван Дейку, чей контракт истекает этим летом. «Барселона» готова рассмотреть предложения в размере € 60 млн.

В текущем сезоне Араухо сыграл за «Барселону» в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее соглашение уругвайца с каталонцами рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 55 млн.

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