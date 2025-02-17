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Жемалетдинов: увольнение Николича из «Локомотива» — самое несправедливое, что я видел

Жемалетдинов: увольнение Николича из «Локомотива» — самое несправедливое, что я видел
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Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался об увольнении из «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича, который на данный момент возглавляет армейцев.

— Когда Николич уходил из «Локомотива», ты попрощался с ним словами «Тренер, уверен, что ещё поработаем». Была чуйка?
— Мы всегда были на связи, поздравляли друг друга с праздниками. Рад, что так получилось, что снова работаем вместе. Видимо, я тогда что-то знал. То увольнение Марко — самое несправедливое, что я видел. Ровно как и с Юрием Палычем (Сёминым) поступили не очень хорошо, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 ЦСКА занимает в РПЛ шестое место. В активе армейцев 31 очко в 18 матчах.

Полное интервью с Рифатом Жемалетдиновым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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