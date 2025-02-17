Аморим — о поражении от «Тоттенхэма»: соперник забил, а мы нет, в этом вся разница

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался по итогам матча 25-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (0:1).

«В конце концов, они забили, а мы нет. В этом самая большая разница. У нас было много моментов, но в итоге они забили один, а мы — нет», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» состоялся накануне, 16 февраля. Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. После 24 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 60 очков.