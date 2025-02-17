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Игрок ЦСКА Жемалетдинов рассказал, что его больше всего удивляет в игре Пьянича

Игрок ЦСКА Жемалетдинов рассказал, что его больше всего удивляет в игре Пьянича
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Хавбек ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал, что его удивляет в игре боснийского хавбека армейцев Миралема Пьянича. Он присоединился к клубу на правах свободного агента прошлой осенью. Ранее Пьянич выступал за «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов.

— Как тебе Пьянич?
— Это качество. Удивляет, как он обращается с мячом, как перед приёмом он уже знает, куда отдаст пас. Он сканирует поле, видит адресата. Это впечатляет, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает в РПЛ шестое место, набрав 31 очко в 18 матчах.

Полное интервью с Рифатом Жемалетдиновым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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