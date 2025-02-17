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Тренер «Ахмата» Ташуев: Мелкадзе перспективный футболист, он переформатирует карьеру

Тренер «Ахмата» Ташуев: Мелкадзе перспективный футболист, он переформатирует карьеру
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о нападающем Георгии Мелкадзе, вновь подписавшем контракт с грозненским клубом.

«Понимали, что игрок с хорошей выучкой, с неплохим прошлым. Перспективный футболист. Я думаю, что он переформатирует карьеру и будет показывать хороший футбол», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента с начала подготовительных сборов и оформил хет-трик в первой контрольной игре. В сезоне-2020/2021 форвард уже выступал за грозненцев, сыграв 24 матча в официальных турнирах и забив три гола.

Последним клубом Георгия Мелкадзе был грузинский «Колхети-1913». В составе этой команды Георгий провёл 33 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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