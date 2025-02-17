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Гасилин: есть пара трансферов, которые «Краснодар» согласует в ближайшее время

Гасилин: есть пара трансферов, которые «Краснодар» согласует в ближайшее время
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Бывший нападающий «Зенита» и молодёжной сборной России Алексей Гасилин поделился мыслями о позициях в составе «Краснодара», которые нуждаются в усилении, а также заявил, что «быки» в ближайшее время приобретут новых футболистов.

«В любой команде, в любое трансферное окно тренеру нужны усиления. «Краснодар» — не исключение. Есть позиции, которые страдают: правый защитник, где играет вечно молодой Петров, и форвард. Многие говорят, что «Краснодар» — «кордобозависимая» команда. Джону нужна конкуренция, чтобы чувствовать себя в тонусе.

Мы помним, что «Краснодар» лучше других клубов удерживает информацию. Насколько я знаю, есть пара трансферов, которые должны быть согласованы в ближайшее время. Они будут достаточно интересными. Просто подождите. Одного‑двух новичков, возможно, мы увидим», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый.

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