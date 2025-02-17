Игрок ЦСКА Жемалетдинов высказался о растущих ценах на бензин

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался о растущих ценах на бензин и рассказал о своих увлечениях компьютерными играми.

— Комличенко жаловался на цены на помидоры. Ты на цены обращаешь внимание?

— У меня жена в магазины ходит, временами жалуется. Я на бензин внимание обращаю. Иногда растёт по рублю за день ― многовато, ха-ха. Хотя сейчас вроде подупал. А в плане денег я себя корю только за то, что купил себе кресло для гоночных игр дома. Один раз сел всего! Думал, что там как в жизни можно гонять, а на деле нет. Нужно много времени уделять, чтобы научиться. И вот эта база стоит, а продать жалко.

— Часто играешь вообще?

— Сейчас ― нет. Раньше Counter Strike. Особенно на ковидной изоляции — это вообще кошмар был. Я с ума на ней сходил, поэтому много играл. У меня день с ночью местами поменялись. Днём спал, ночами играл. Но с тех пор к играм охладел — и хорошо, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.