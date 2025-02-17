«В каждом я чему-то учился». Игрок «Милана» Жоау Феликс высказался о своих бывших клубах

Португальский нападающий сборной Португалии и «Милана» Жоау Феликс, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», рассказал, что дал ему каждый из его бывших клубов. 25-летний форвард ранее также выступал за «Бенфику», «Атлетико» и «Барселону».

«Я пришёл в «Бенфику» очень молодым, это была моя первая команда. Они мне очень помогли, чтобы я почувствовал себя комфортно, и мы провели отличный год, как лично, так и как команда. Я переехал в Испанию очень молодым, другая страна, другой язык. Мне было непривычно. Поначалу мне потребовалось время, чтобы освоиться, но потом я адаптировался, и люди были просто фантастическими. В «Барселоне» мне было очень хорошо, я всегда думал, что буду играть там. Я был очень счастлив в тот год. Потом в «Челси», до прихода в «Милан», там тоже всё было очень хорошо. Я уже знал людей, потому что раньше был там на правах аренды. Мне понравилось, мне понравилась Премьер-лига. В общем, в каждом клубе я чему-то учился», — приводит слова Феликса Milan News.