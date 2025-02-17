Григорян стихами Пушкина оценил матч Серии А «Ювентуса» с «Интером»

Известный российский тренер Александр Григорян описал первый тайм матча 25‑го тура чемпионата Италии «Ювентуса» с «Интером» (1:0) отрывком из трагедии Александра Пушкина «Пир во время чумы».

«Первый тайм, я вспомнил отрывок из «Пира во время чумы»:

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъярённом океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

И в дерби «Ювентус» — «Интер» я увидел дуновение чумы и аравийский ураган, только голов не было», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Ювентусом» и «Интером» состоялся вечером 16 февраля. Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Ювентус» одержал минимальную победу со счётом 1:0. После 25 сыгранных матчей туринский «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 46 очков. Миланский «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.