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Григорян стихами Пушкина оценил матч Серии А «Ювентуса» с «Интером»

Григорян стихами Пушкина оценил матч Серии А «Ювентуса» с «Интером»
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Известный российский тренер Александр Григорян описал первый тайм матча 25‑го тура чемпионата Италии «Ювентуса» с «Интером» (1:0) отрывком из трагедии Александра Пушкина «Пир во время чумы».

Италия — Серия А . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Консейсау – 74'    

«Первый тайм, я вспомнил отрывок из «Пира во время чумы»:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъярённом океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

И в дерби «Ювентус» — «Интер» я увидел дуновение чумы и аравийский ураган, только голов не было», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Ювентусом» и «Интером» состоялся вечером 16 февраля. Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Ювентус» одержал минимальную победу со счётом 1:0. После 25 сыгранных матчей туринский «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 46 очков. Миланский «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.

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