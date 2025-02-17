«Абсолютное безумие». Гари Невилл раскритиковал структуру игры «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне телеведущий Гари Невилл раскритиковал структуру игры «красных дьяволов» после поражения команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (0:1).

«Расстояние между двумя центральными полузащитниками «Юнайтед» совсем не то. Посмотрите, где Фернандеш, где Каземиро. Это нарушает все правила футбола. Это абсолютное безумие. Структура команды ужасна. Двое в полузащите разделены. Это позорно. Вы бы не увидели такого даже в футболе для детей младше девяти лет. Посмотрите на это пространство в полузащите. Я шокирован», — приводит слова Невилла The Telegraph.