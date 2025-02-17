«Абсолютное безумие». Гари Невилл раскритиковал структуру игры «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне телеведущий Гари Невилл раскритиковал структуру игры «красных дьяволов» после поражения команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (0:1).
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мэддисон – 13'
«Расстояние между двумя центральными полузащитниками «Юнайтед» совсем не то. Посмотрите, где Фернандеш, где Каземиро. Это нарушает все правила футбола. Это абсолютное безумие. Структура команды ужасна. Двое в полузащите разделены. Это позорно. Вы бы не увидели такого даже в футболе для детей младше девяти лет. Посмотрите на это пространство в полузащите. Я шокирован», — приводит слова Невилла The Telegraph.
Комментарии
- 17 февраля 2025
-
12:07
-
12:00
-
11:46
-
11:46
-
11:40
-
11:28
-
11:00
-
10:54
-
10:43
-
10:35
-
10:28
-
10:24
-
10:06
-
09:59
-
09:46
-
09:32
-
09:27
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
07:53
-
07:45
-
07:29
-
07:15
-
06:56
-
06:50
-
06:46
-
06:32
-
06:27
-
06:19
-
06:10
-
05:56
-
05:47