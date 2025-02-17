Форвард «Милана» Жоау Феликс рассказал о своих отношениях с Рафаэлем Леау

Португальский нападающий сборной Португалии и «Милана» Жоау Феликс, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», рассказал о своих отношениях с форвардом «россонери» Рафаэлем Леау.

«Как складываются отношения с Леау? Очень хорошие, как на поле, так и вне его. Мы хорошо ладим. Мне очень нравится играть с ним, потому что он предлагает мне разные варианты. Если меня прессингуют, он всегда даёт мне дополнительную возможность, будь то на ногах или в глубине. Мне нравится играть с ним и иметь его рядом с собой», — приводит слова Феликса Milan News.

Напомним, португальский футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Также стало известно, что «Милан» изучает возможность полноценного трансфера Феликса.