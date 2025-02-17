«Три месяца на костылях, тяжелейший труд». Жемалетдинов вспомнил, как порвал ахилл

Футболист ПФК ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы — разрыва ахилла. Он получил это повреждение во времена игры за «Локомотив».

— Ты порвал ахилл в «Локомотиве». Худшая травма в футболе?

— 100%. Причём так глупо получилось. Мы были на сборах, играли в квадрат. Тренер подбил мяч вверх, чтобы его забрал тот, кто первым успеет. Я стартую и чувствую будто удар по ноге сзади. А за мной стоял Серёга Бабкин. Я поворачиваюсь, говорю: «Ты чего меня ударил»? Он говорит, что не бил. И я понимаю, что что-то не то. Хочу встать, но не могу. Ну и всё — приехали.

— Что такое восстановление после разрыва ахилла?

— Тяжелейший труд. Первые три месяца ты ходишь только на костылях. Если после разрыва крестов ты почти сразу можешь ходить, то здесь нет. Ахилл становится как канат, который нужно каждый день растягивать, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.