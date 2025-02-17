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Евгений Алдонин: никто не обещал, что у ЦСКА будет грандиозная трансферная зима

Евгений Алдонин: никто не обещал, что у ЦСКА будет грандиозная трансферная зима
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Известный экс-футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин высказался об отсутствии зимних трансферов у армейского клуба.

«Никто не обещал, что у ЦСКА будет грандиозная трансферная зима. Какие-то усиления планировались — болельщики и тренер ждали, чтобы конкурировать с сильнейшими командами. Ждать чудес и того, что команда внезапно встрепенётся и выдаст суперфиниш, вряд ли придётся. Учитывая непростую финансовую ситуацию, сложности объяснимы. Получится кого-то подписать — отлично, не получится — надо подтягивать своих воспитанников», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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