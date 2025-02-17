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Полузащитник ЦСКА Жемалетдинов назвал главную силу Марко Николича

Полузащитник ЦСКА Жемалетдинов назвал главную силу Марко Николича
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Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов охарактеризовал главного тренера армейской команды Марко Николича.

— Николич изменился спустя три года?
— Вообще не изменился! Как будто он вчера ушёл из «Локомотива», а сегодня мы уже в ЦСКА.

— Какой Николич человек?
— Хороший тренер и человек. Никогда не ведёт подковёрных игр, всё говорит в лицо. Честность — его главная сила. Если ты сильнее других – ты играешь. Если хуже – он тебе прямо об этом скажет. Марко всем даёт шанс. Помню, у меня при нём оставалось полгода до конца контракта с «Локомотивом». Николич меня вызвал к себе и сказал: «Если сейчас не прибавишь, то больше уже никогда». Я услышал, прибавил — получилось неплохо, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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