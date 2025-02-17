«Вайб — будто к бабушке приехал». Жемалетдинов ― о базе ЦСКА в Ватутинках

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов поделился мнением о базе армейского клуба в Ватутинках.

— Каково приезжать в Ватутинки после новой Баковки?

— В Ватутинках есть свой шарм, потому что здесь ковались главные победы клуба. Но, приезжая сюда после Баковки, конечно, удивляешься. Вайб такой — будто к бабушке приехал, махровые покрывала. Но где-то это даже мило.

Хотя в ЦСКА постоянно работают над улучшением условий на базе. Иностранцам, может быть, тяжелее, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 ЦСКА занимает в РПЛ шестое место. В активе армейцев 31 очко в 18 матчах.