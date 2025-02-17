Жоау Феликс рассказал, почему выбрал 79-й номер в «Милане»

Португальский нападающий сборной Португалии и «Милана» Жоау Феликс, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», рассказал, почему выступает за «россонери» под 79-м номером.

«79 значит для меня очень много, потому что это был мой первый профессиональный номер. Номер, который сделал меня известным миру. Я всегда буду любить этот номер. Мой брат тоже сейчас играет под ним в «Бенфике». Так что теперь мы оба носим 79-й номер. Это фантастика», — приводит слова Феликса Milan News.

Напомним, португальский футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Также стало известно, что «Милан» изучает возможность полноценного трансфера Феликса.