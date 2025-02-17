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Червиченко: если у ЦСКА есть деньги, не значит, что ими надо раскидываться, как «Спартак»

Червиченко: если у ЦСКА есть деньги, не значит, что ими надо раскидываться, как «Спартак»
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о подходе ПФК ЦСКА к трансферам. Накануне стало известно, что армейцы отказались от покупки форварда «Фламенго» Лоррана.

«Если у ЦСКА появились деньги, это не значит, что ими надо раскидываться, как «Спартак». Есть определённая сумма — ЦСКА считает, что Лорран дороже не стоит. Бразильцы привыкли, что наших лохов можно петрушить как угодно, поэтому начинают задирать цены. ЦСКА держит марку — правильно делает. В чём трагедия, что армейцы не усиливаются? При нынешнем наборе игроков они будут претендовать разве что на Кубок России — но для этого и текущего состава хватит. Не думаю, что ЦСКА сможет попасть в тройку в чемпионате. Зачем тратиться? Здесь есть логика», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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