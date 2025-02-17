Стало известно, когда Педро вернётся в «Зенит» после победы в чемпионате Южной Америки

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» выступила с заявлением о сроках возвращения нападающего Педро в расположение команды после победы футболиста в молодёжном чемпионате Южной Америки со сборной Бразилии U20.

«В течение недели Педро вернётся в расположение «Зенита» и будет готовиться к продолжению сезона», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

На счету Педро два гола и шесть результативных передач в девяти матчах турнира. Ранее Педро уже становился молодёжным чемпионом Южной Америки — на турнире 2023 года, который стал для Бразилии победным, он провёл восемь матчей из девяти возможных, забил два гола и выполнил два результативных паса. В текущем сезоне на счету вингера 25 встреч во всех турнирах за «Зенит», три гола и четыре голевые передачи.