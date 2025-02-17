Губернатор Самарской области Федорищев объявил имя нового гендиректора «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о смене генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов». Вместо Вадима Андреева этот пост занял Роберт Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Сегодня состоялся совет директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Принято решение о смене генерального директора. Вадим Юрьевич Андреев покидает эту должность. Благодарю его за работу, профессиональное отношение к делу. Многое было сделано на благо «Крыльев». Спасибо и дальнейших успехов!

По моему предложению новым генеральным директором утверждён Роберт Эдуардович Тер-Абрамян. Было много кандидатур. Тщательно всё взвесили, проанализировали, провели ряд консультаций и сделали выбор.

У него серьёзный опыт в спортивном менеджменте, в том числе в привлечении партнёров и спонсоров, увеличении доходов клубов. Сейчас перед ним поставлены аналогичные задачи, а также повышение эффективности управления «Крыльями», финансовая дисциплина клуба, создание условий для достижения командой высоких спортивных результатов, развитие местных игроков, увеличение посещаемости домашних матчей. Это лишь ключевые направления. Работы много. Желаю удачи!» — написал Федорищев в своём телеграм-канале.