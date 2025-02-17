Экс-гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев подвёл итоги своей работы в самарском клубе

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подвёл итоги своей работы и попрощался с клубом. Сегодня, 17 февраля, стало известно, что Андреева на этом посту сменил Роберт Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Особенные слова благодарности хочу сказать каждому сотруднику клуба и работнику базы, которые ежедневно и круглосуточно выполняют и обеспечивают бесперебойную работу клуба и искренне любят команду!

Спасибо тренерскому штабу, административному составу и игрокам за преданность делу, самоотдачу на поле и стремление к победам.

Болельщики и жители Самары — вы настоящая душа «Крыльев». Ваша вера и поддержка вдохновляли нас даже в самые непростые моменты. Вы всегда были вместе с клубом, и мы чувствовали вашу поддержку не только в дни матчей! Надеюсь, я оправдал ваши ожидания. Мне честно не стыдно за проделанную работу и достигнутые результаты. Надеюсь, что моя работа помогла клубу развиваться.

Большое спасибо всем спонсорам и партнёрам. Вместе мы смогли реализовать множество ярких и запоминающихся проектов. За почти четырёхлетний период моей работы в Самаре я прожил здесь целую жизнь, в которой были разные моменты. Считаю, что мы достойно выходили из различных ситуаций, но позитивных впечатлений, конечно, больше. И это наша общая заслуга. Мы всегда старались двигаться вместе и только вперёд.

Уверен, что передаю клуб в надёжные руки. У нового руководства искренние и благие намерения развивать команду, и я верю, что они справятся с этой задачей достойно», — приводит слова Андреева телеграм-канал «Крыльев».