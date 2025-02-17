Жоау Феликс: Консейсау преуспел везде, где бы он ни был, и преуспеет в «Милане»

Нападающий сборной Португалии и «Милана» Жоау Феликс, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», высказался о главном тренере «россонери» Сержиу Консейсау.

«Какое впечатление произвёл на меня Консейсау? Я знаю, какой он. Он любит футбол, игры, победы. Он передаёт всё это своим игрокам. Он преуспел везде, где бы он ни был, и он преуспеет здесь», — приводит слова Феликса Milan News.

Консейсау возглавил «Милан» 30 декабря 2024 года. Португальский специалист выиграл трофей быстрее всех тренеров в истории клуба с 1930 года. Для этого ему понадобилось два матча. Напомним, «Милан» стал обладателем Суперкубка Италии. Ранее Сержиу возглавлял «Порту».