Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоау Феликс: Консейсау преуспел везде, где бы он ни был, и преуспеет в «Милане»

Жоау Феликс: Консейсау преуспел везде, где бы он ни был, и преуспеет в «Милане»
Комментарии

Нападающий сборной Португалии и «Милана» Жоау Феликс, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», высказался о главном тренере «россонери» Сержиу Консейсау.

«Какое впечатление произвёл на меня Консейсау? Я знаю, какой он. Он любит футбол, игры, победы. Он передаёт всё это своим игрокам. Он преуспел везде, где бы он ни был, и он преуспеет здесь», — приводит слова Феликса Milan News.

Консейсау возглавил «Милан» 30 декабря 2024 года. Португальский специалист выиграл трофей быстрее всех тренеров в истории клуба с 1930 года. Для этого ему понадобилось два матча. Напомним, «Милан» стал обладателем Суперкубка Италии. Ранее Сержиу возглавлял «Порту».

Материалы по теме
«В каждом я чему-то учился». Игрок «Милана» Жоау Феликс высказался о своих бывших клубах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android