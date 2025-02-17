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Игрок ЦСКА Жемалетдинов: все мои автоштрафы — за скорость, хочется ездить быстрее

Игрок ЦСКА Жемалетдинов: все мои автоштрафы — за скорость, хочется ездить быстрее
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Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал об автомобильных штрафах, которые получил за 2024 год.

— От чего ещё кайфуешь, помимо рыбалки?
— Машины люблю. В «Локо» у меня была самая быстрая тачка. Мне нравится скорость.

— В конце прошлого года была сводка автонарушений среди спортсменов. Ты там на 10-м месте. 176 нарушений за год на 186 тысяч рублей. Что нарушаешь чаще всего?
— Скорость. Но я всё оплачиваю сразу — с 50%-ной скидкой. Чтобы дешевле было, ха-ха. Но хочу подчеркнуть, что не горжусь этим, на дороге аварийных ситуаций не создаю.

У меня все штрафы за скорость, хочется побыстрее ездить. У меня много штрафов, но они мелкие. Хотя правил слишком много стало. Сейчас даже кофе запретили пить за рулём. Душат немножко, но надо соблюдать, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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