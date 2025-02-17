Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: останусь при своих убеждениях в работе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что не будет менять стиль игры «красных дьяволов», несмотря на последние неудачные результаты. Накануне «Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в матче 25-го тура АПЛ.

«То, что вы видите, ребята, и то, что вы обсуждаете каждую неделю, я тоже вижу. У меня много проблем, моя работа здесь очень, очень тяжёлая. Но я остаюсь при своих убеждениях», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» состоялся накануне, 16 февраля. Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. После 24 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 60 очков.