Булыкин: ЦСКА славился точечными усилениями, они не тратят деньги, как «Зенит» и «Спартак»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе 18-летнего полузащитника «Фламенго» Лоррана. Ранее некоторые СМИ сообщили о срыве сделки между клубами.

«Мы не знаем всех нюансов в переговорах по трансферу Лоррана в ЦСКА, но клуб должен быть превыше всего. Посмотрим, что будет происходить дальше. Когда агенты выкручивают руки клубу и футболисту — это никуда не годится. ЦСКА живёт по средствам, у армейцев нет таких финансов, как у «Спартака» и «Зенита», которые тратят нереальные деньги в нынешней ситуации. Красно-синие всегда славились точечными усилениями. Посмотрим, удастся ли клубу совершить удачные трансферы, которые помогут ЦСКА вернуться в борьбу за высокие места», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.