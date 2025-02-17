ЦСКА не смог обыграть «Сочи» в контрольном матче
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Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались московский ЦСКА и «Сочи», выступающий в Мелбет Первой лиге. Команды играли на стадионе в Белеке (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
17 февраля 2025, понедельник. 11:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
0 : 0
Сочи
Сочи, Россия
Отметим, что ЦСКА сегодня, 17 февраля, проведут ещё один контрольный матч. Соперниками армейцев станут футболисты воронежского «Факела». Начало игры — в 17:00 мск.
ЦСКА по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает в Российской Премьер-Лиге шестое место, набрав 31 очко в 18 матчах. После 21 сыгранной встречи «Сочи» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.
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