ЦСКА не смог обыграть «Сочи» в контрольном матче

Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались московский ЦСКА и «Сочи», выступающий в Мелбет Первой лиге. Команды играли на стадионе в Белеке (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Отметим, что ЦСКА сегодня, 17 февраля, проведут ещё один контрольный матч. Соперниками армейцев станут футболисты воронежского «Факела». Начало игры — в 17:00 мск.

ЦСКА по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает в Российской Премьер-Лиге шестое место, набрав 31 очко в 18 матчах. После 21 сыгранной встречи «Сочи» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.