Булыкин: надеюсь, новые люди в руководстве «Крыльев Советов» хотя бы где-то поучились

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о смене генерального директора «Крыльев Советов». Вместо Вадима Андреева этот пост занял Роберт Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Не знаю, уволят ли Осинькина из «Крыльев Советов» после смены генерального директора клуба. Я учился в УЕФА, и у меня другое представление о футболе и о том, как он устроен, должен управляться и быть организован. Надеюсь, что новые люди в руководстве «Крыльев Советов» хотя бы где-то поучились, чтобы понимать, как и что нужно делать для прогресса футбола и избежания неэффективных трат. Кроме того, в Самаре есть губернатор, который старается разбираться в футболе. Посмотрим, что будет на этот раз», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.