Булыкин: Сафонов красавец — правильно адаптируется к Франции и ждёт своего шанса

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о положении голкипера Матвея Сафонова во французском «ПСЖ».

«Видел отрывки видео, где Сафонов говорит по-французски. Он молодец и красавец — правильно адаптируется к Франции и ждёт своего шанса, который обязательно будет. Самое главное — не пропустить вспышку и сделать свою международную карьеру ещё лучше, став основным вратарём топ-клуба мирового уровня. Матвей адаптируется к команде, не боится вызовов и быта, а также практически выучил французский язык и может общаться с журналистами. Всё это говорит о его большом желании и голове на плечах», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.