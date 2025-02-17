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Игрок ЦСКА Жемалетдинов рассказал о самой большой пойманной рыбе

Игрок ЦСКА Жемалетдинов рассказал о самой большой пойманной рыбе
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Полузащитник московского ПФК ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал о самом большом улове на рыбалке. По словам футболиста, однажды он поймал рыбу весом в 26,3 килограмма.

— Ты ведёшь статистику по пойманным рыбам?
— Если статистику вести, места не хватит. Самая большая рыба, которую я ловил, — 26,3 килограмма.

— Шок.
— В Европе недавно поставили рекорд — 42 килограмма. Так что ещё не предел.

— Как одному вытащить такую рыбу?
— Нюансов много: надо держать правильно удилище, не давать слабину, леска должна стравливаться, — рассказал Рифат Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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