Игрок ЦСКА Жемалетдинов рассказал о самой большой пойманной рыбе

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал о самом большом улове на рыбалке. По словам футболиста, однажды он поймал рыбу весом в 26,3 килограмма.
— Ты ведёшь статистику по пойманным рыбам?
— Если статистику вести, места не хватит. Самая большая рыба, которую я ловил, — 26,3 килограмма.
— Шок.
— В Европе недавно поставили рекорд — 42 килограмма. Так что ещё не предел.
— Как одному вытащить такую рыбу?
— Нюансов много: надо держать правильно удилище, не давать слабину, леска должна стравливаться, — рассказал Рифат Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.