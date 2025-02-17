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Игрок ЦСКА Жемалетдинов: легионеры «Локомотива» плевались от поездок на поездах

Игрок ЦСКА Жемалетдинов: легионеры «Локомотива» плевались от поездок на поездах
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Полузащитник московского ПФК ЦСКА Рифат Жемалетдинов поделился одним из воспоминаний со времён выступлений за «Локомотив». По словам игрока, легионеры из состава железнодорожников негодовали из-за необходимости ездить на гостевые матчи на поездах. Напомним, на юге России закрыты аэропорты, что усложняет логистику для футбольных клубов.

— Когда закрыли перелёты в Ростов-на-Дону и Краснодар и командам пришлось ездить туда на поездах, легионеры «Локомотива» плевались от этого, негодовали. Они смотрели на эти поезда и думали: «Что это такое?», будто в старые времена попали, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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