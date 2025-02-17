Игрок ЦСКА Жемалетдинов: легионеры «Локомотива» плевались от поездок на поездах

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Рифат Жемалетдинов поделился одним из воспоминаний со времён выступлений за «Локомотив». По словам игрока, легионеры из состава железнодорожников негодовали из-за необходимости ездить на гостевые матчи на поездах. Напомним, на юге России закрыты аэропорты, что усложняет логистику для футбольных клубов.

— Когда закрыли перелёты в Ростов-на-Дону и Краснодар и командам пришлось ездить туда на поездах, легионеры «Локомотива» плевались от этого, негодовали. Они смотрели на эти поезда и думали: «Что это такое?», будто в старые времена попали, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.