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Женская сборная России объявила состав на матчи с Таиландом, Индией и Иорданией

Женская сборная России объявила состав на матчи с Таиландом, Индией и Иорданией
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Женская сборная России по футболу объявила состав на зимний учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в ОАЭ с 17 по 26 февраля. За этот период россиянки сыграют три товарищеских матча — 20 февраля с Таиландом, 23 февраля — с Индией, 26 февраля — с Иорданией.

Состав женской сборной России на зимние сборы:

Вратари: Елизавета Щербакова («Спартак»), Виолетта Исайкина («Чертаново»), Юлия Гриченко («Зенит»).

Защитницы: Юлия Плешкова, Маргарита Мануйлова, Елизавета Семёнова (все – ЦСКА), Валентина Смирнова («Краснодар»), Наталья Морозова («Спартак»), Ксения Джиникашвили («Зенит»).

Полузащитницы: Азалия Зальмиева, Ксения Долгова, Глафира Жукова, Полина Юкляева (все – «Локомотив»), Медея Жаркова («Краснодар»), Марина Фёдорова («Спартак»), Надежда Смирнова (ЦСКА), Дарина Ишмухаметова, Валерия Хохлова (обе – «Зенит»), Кристина Комиссарова («Динамо»), Алина Шкалова («Чертаново»).

Нападающие: Наталья Машина («Спартак»), Кира Петухова («Чертаново»), Елена Шестернёва («Динамо»).

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