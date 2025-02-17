Тренер женской сборной России высказался перед матчами с Индией, Иорданией и Таиландом

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан высказался в преддверии матчей с Индией, Иорданией и Таиландом. Специалист заявил, что понадобится время для выравнивания физического состояния футболисток.

«Мы на связи с клубами, понимаем, что футболистки приехали в сборную в разном физическом состоянии. Это ожидаемо, так как каждый клуб проводил свою работу на сборах. Кто-то сыграл матч 13 февраля, а кто-то – 16-го. Понадобится время, чтобы состояние игроков выровнялось. Будем формировать состав на матчи, учитывая эти факторы. В любом случае у всех будет возможность проявить себя на поле», — приводит слова Красножана сайт РФС.

Отметим, что матчи с Индией, Иорданией и Таиландом будут носить товарищеский характер. Женская сборная России, как и все российские команды, отстранена от официальных турниров.