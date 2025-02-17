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Тарханов: во властях Самары новые люди, они стараются поставить в «Крылья Советов» своих

Тарханов: во властях Самары новые люди, они стараются поставить в «Крылья Советов» своих
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов» после назначения нового генерального директора, а также о возможном трансфере Антона Зиньковского из «Спартака».

«Мне кажется, что отставки Осинькина из «Крыльев Советов» точно не будет до конца сезона. Конечно, перед командой стоит задача занять место не ниже восьмого, но я считаю, что «Крылья» точно не вылетят из РПЛ. Тем более в команду придёт Зиньковский, который является усилением и раскрылся именно в этом клубе. Он затух в «Спартаке», но это вина не только Антона, ведь он здорово играл в Самаре.

Во властях Самары новые люди, поэтому они стараются поставить в руководство клуба своих, проверенных людей. Наверное, предыдущее руководство «Крыльев» было как-то задействовано в том скандале», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вместо Вадима Андреева пост гендиректора «Крыльев» занял Роберт Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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