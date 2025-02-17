Тарханов: в Европе слишком много матчей, организм Головина не выдерживает

Российский тренер Александр Тарханов высказался о травматичности полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Головину уже 28 лет, а в Европе слишком много матчей, и нет нормального восстановления и тренировочного процесса. Все футболисты возмущаются из-за этого, ведь они часто получают травмы. Разные чемпионаты, еврокубки и матчи за сборную. Футболисты только отыграют матч, а потом подготовка и опять игра. И так постоянно, поэтому организм не выдерживает, отсюда травмы. Нельзя сказать, что Головин регрессирует, все партнёры об Александре хорошего мнения», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.