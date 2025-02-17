Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: в Европе слишком много матчей, организм Головина не выдерживает

Тарханов: в Европе слишком много матчей, организм Головина не выдерживает
Комментарии

Российский тренер Александр Тарханов высказался о травматичности полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Головину уже 28 лет, а в Европе слишком много матчей, и нет нормального восстановления и тренировочного процесса. Все футболисты возмущаются из-за этого, ведь они часто получают травмы. Разные чемпионаты, еврокубки и матчи за сборную. Футболисты только отыграют матч, а потом подготовка и опять игра. И так постоянно, поэтому организм не выдерживает, отсюда травмы. Нельзя сказать, что Головин регрессирует, все партнёры об Александре хорошего мнения», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Агент Головина высказался о травме российского футболиста «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android