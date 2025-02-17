Двое болельщиков «Вильярреала» с инвалидностью были избиты после матча с «Валенсией»

Двое болельщиков «Вильярреала» с инвалидностью подверглись нападению со стороны неизвестных после матча 24-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1), сообщает COPE. Встреча проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания).

По информации источника, несколько человек в капюшонах, одетые в чёрное, застигли их врасплох и избили, а когда увидели других фанатов, приближающихся на помощь, то убежали. После прибытия на место происшествия полиции и медицинских служб пострадавших доставили в больницу. У одного из болельщиков был сильный удар в область челюсти, вызвавший обильное кровотечение, а у второго случился приступ паники.