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Двое болельщиков «Вильярреала» с инвалидностью были избиты после матча с «Валенсией»

Двое болельщиков «Вильярреала» с инвалидностью были избиты после матча с «Валенсией»
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Двое болельщиков «Вильярреала» с инвалидностью подверглись нападению со стороны неизвестных после матча 24-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1), сообщает COPE. Встреча проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания).

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Гейе – 32'     1:1 Садик – 84'    

По информации источника, несколько человек в капюшонах, одетые в чёрное, застигли их врасплох и избили, а когда увидели других фанатов, приближающихся на помощь, то убежали. После прибытия на место происшествия полиции и медицинских служб пострадавших доставили в больницу. У одного из болельщиков был сильный удар в область челюсти, вызвавший обильное кровотечение, а у второго случился приступ паники.

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