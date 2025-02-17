Игрок ЦСКА Жемалетдинов назвал причины неудачного выступления команды в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов назвал причины неудачного выступления армейской команды в чемпионате России.

— ЦСКА закончил первую часть сезона на шестом месте. В чём причины?

— Марко работает полгода. Перестройка команды: новый тренер, маленькие сборы, новые требования, надо наладить связки. Николич не особо любит играть в пять защитников, но вариантов не было. Сейчас у нас много времени поработать над тактикой, физикой. Весной будет другой ЦСКА, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 ЦСКА занимает в РПЛ шестое место. В активе армейцев 31 очко в 18 матчах.