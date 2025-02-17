«Шёл к этому 10 лет». Новый гендиректор «Крыльев Советов» — о назначении в клуб

Новый генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ), поделился эмоциями от назначения в самарский клуб.

«Крылья Советов» — клуб с большой историей. С радостью присоединяюсь к команде и готов работать на благо клуба. Перед нами стоят важные задачи: спортивный результат, развитие молодых футболистов Самарской области и увеличение коммерческих доходов.

Для меня это новый вызов, к которому я шёл 10 лет, работая в спортивной индустрии. Благодарен руководству Самарской области за доверие и возможность проявить себя.

Самара — красивый, большой город с богатыми футбольными традициями. Я присутствовал на матче «Крыльев» и «Спартака» в Кубке России и ощутил невероятную атмосферу. Это подтверждает, что у клуба огромный потенциал для развития и расширения аудитории, в том числе среди самых юных поклонников футбола.

Уверен, что вместе с командой, болельщиками и партнёрами мы сможем двигаться вперёд, укрепляя позиции «Крыльев Советов» и развивая футбол в регионе», — приводит слова функционера телеграм-канал клуба.