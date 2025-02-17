Экс-игрок «Крыльев» Бобёр: есть информация, что решили оставить Осинькина на этот сезон

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера самарцев после назначения нового генерального директора.

«Не владею информацией, останется ли Игорь Витальевич в клубе. Видел, что сегодня назначили нового генерального директора. По слухам, есть информация, что приняли решение оставить Осинькина на этот сезон. Всё может быть. В футбольной среде всегда есть конкуренция. У Игоря Витальевича есть есть время показать с командой достойный результат, который позволит продлить соглашение с тренером», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, вместо Вадима Андреева пост гендиректора «Крыльев» занял Роберт Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ).