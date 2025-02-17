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«Стаканы летели в нас, провоняли пивом». Жемалетдинов — об игре на Евро-2020

«Стаканы летели в нас, провоняли пивом». Жемалетдинов — об игре на Евро-2020
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Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов поделился воспоминаниями об игре на Евро-2020 в составе сборной России.

— Ты играл на чемпионате Европы. Как сейчас вспоминается?
— Офигенный экспириенс. Болельщики, атмосфера. Матч с Данией в Копенгагене — это вообще. Помню, мы разминались с пацанами на бровке уже во время игры. А там все датчане на трибунах пили пиво из пластиковых стаканов. И вот Дания забивает гол, и всё это пиво, все эти стаканы летят прямо в нас. Мы стояли все мокрые, провоняли пивом. Я такого никогда не видел — очень классно, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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