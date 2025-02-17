Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рифат Жемалетдинов: Сёмин — это элита, сильный психолог

Рифат Жемалетдинов: Сёмин — это элита, сильный психолог
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов, ранее выступавший за московский «Локомотив», поделился мнением о бывшем главном тренере железнодорожников — опытном отечественном специалисте Юрии Сёмине. Футболист отметил сильные мотивационные навыки Сёмина.

— Сёмин для тебя особенный человек?
— Конечно. Палыч ― это элита.

— Объясни почему.
— Он мог сделать так, что если ты даже тактически в матче сопернику уступаешь, то он в перерыве тебе так вставит, что тактика уходила на десятый план. Палыч умел завести, сильный психолог, — рассказал Рифат Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«Бензин иногда растёт по рублю за день — многовато». Жемалетдинов — о жизни и новом ЦСКА
Эксклюзив
«Бензин иногда растёт по рублю за день — многовато». Жемалетдинов — о жизни и новом ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android