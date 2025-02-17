Рифат Жемалетдинов: Сёмин — это элита, сильный психолог

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов, ранее выступавший за московский «Локомотив», поделился мнением о бывшем главном тренере железнодорожников — опытном отечественном специалисте Юрии Сёмине. Футболист отметил сильные мотивационные навыки Сёмина.

— Сёмин для тебя особенный человек?

— Конечно. Палыч ― это элита.

— Объясни почему.

— Он мог сделать так, что если ты даже тактически в матче сопернику уступаешь, то он в перерыве тебе так вставит, что тактика уходила на десятый план. Палыч умел завести, сильный психолог, — рассказал Рифат Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.