Дмитрий Булыкин: Александр Головин всем доказал, что он хороший футболист

Бывший нападающий «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о травматичности российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Травмы бывают даже у топ-футболистов, но Головин показывает хорошую игру на протяжении многих лет и является лидером топ-клуба Франции «Монако». Это говорит о многом. Александр уже всем доказал, что он хороший футболист. Но, учитывая интенсивность в Европе, тяжело избежать травм. Даже нынешняя позиция в «Монако» очень хороша для него. Если говорить о российских футболистах, которые выступают за границей, то у многих возникают проблемы, когда они сталкиваются с высокой интенсивностью не только в матчах, но и на тренировках», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.