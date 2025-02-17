Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник ЦСКА Жемалетдинов: «Зенит» сейчас падает от любого касания

Полузащитник ЦСКА Жемалетдинов: «Зенит» сейчас падает от любого касания
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался о санкт-петербургском «Зените». Он отметил изменения в игре сине-бело-голубых.

— После домашнего поражения от «Зенита» ты резко по ним прошёлся: сказал, что это самый слабый «Зенит» в твоей карьере. Раскроешь мысль?
— Раньше с «Зенитом», особенно в гостях, шансов не было. У них были звёзды, настоящие звёзды. Сейчас не так. В последнем матче с ними мы вели игру, не были хуже. Я ещё сказал, что они падают от любого касания. Последнее время «Зенит» так и играет. Раньше в Халка сыграешь — сам улетишь. Сейчас не так, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 ЦСКА занимает в РПЛ шестое место. В активе армейцев 31 очко в 18 матчах. У «Зенита» 39 очков и второе место в таблице.

Материалы по теме
«Бензин иногда растёт по рублю за день — многовато». Жемалетдинов — о жизни и новом ЦСКА
Эксклюзив
«Бензин иногда растёт по рублю за день — многовато». Жемалетдинов — о жизни и новом ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android