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В «Урале» прокомментировали информацию о возможном переходе Селихова

В «Урале» прокомментировали информацию о возможном переходе Селихова
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе экс-голкипера «Спартака» Александра Селихова в екатеринбургский клуб.

«Как только Селихов будет близок к подписанию контракта, сразу об этом объявим. Пока не могу ничего сказать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сегодня издание Metaratings сообщило, что «Урал» договорился с Селиховым. Бывший вратарь «Спартака» близок к переходу в екатеринбургский клуб.

В нынешнем сезоне Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

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