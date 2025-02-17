Генич рассказал, что «Динамо» предлагало Захаряну вернуться в аренду до конца сезона

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич рассказал, что московское «Динамо» хотело вернуть полузащитника Арсена Захаряна из испанского «Реала Сосьедад» в аренду.

«Что делать Захаряну в Испании? Тренироваться. Знаю, что у него был разговор с «Динамо». Динамовцы предлагали Арсену вернуться в аренду на остаток сезона, чтобы почувствовать игровой ритм и вернуть уверенность. Тем более всё знакомо. Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав «Реала Сосьедад».

Сейчас команда близка к пиковому отрезку в сезоне, команда продолжает выступление в Кубке, Лиге Европы и чемпионате. Своё игровое время Арсен получит. Я думаю, что медицинский штаб понимает, что нельзя его резко бросать в поле. Надо подводить его аккуратно, в клубе это просчитывают. Постепенно он будет получать всё больше и больше игрового времени. Я не склонен к панике и не думаю, что всё пропало. Нужно время, до конца сезона он точно останется», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

В текущем сезоне Захарян провёл всего 12 минут на поле в матче 22-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:2) и 14 минут в игре 24-го тура с «Бетисом» (0:3). Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

После 24 сыгранных встреч «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 51 очко.